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В NASA объяснили, почему не стали сокращать штат сотрудников в России

Виктория Ивашечкина
04:11 04.10.2022
В ведомстве уточнили, что американская сторона поддерживает регулярный контакт с посольством в Москве.
В NASA объяснили, почему не стали сокращать штат сотрудников в России
© Фото: NASA, GlobalLookPress
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NASA не испытывает недостатка сотрудников в России, несмотря на просьбы американских властей покинуть РФ гражданам США. Об этом рассказал руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монтальбано.

«Сейчас мы полностью укомплектованы», - отметил он в ходе брифинга, который был посвящен старту международного экипажа на МКС на корабле Crew Dragon.

По словам представителя NASA, ведомство поддерживает регулярный контакт с американским посольством в Москве, передает РИА Новости.

«Сейчас я не ожидаю влияния (текущей ситуации - прим. ред.) на предстоящий запуск "Союза" весной будущего года, у нас достаточно необходимых сотрудников», - уточнил Джоэл Монтальбано.

В конце сентября сообщалось, что NASA в третий раз отложила намеченный запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках лунной миссии «Артемида-1». Это связано с тропическим штормом «Иан». В последний раз миссия «Артемида-1» к Луне сорвалась из-за разгерметизации. Произошли проблемы с баками ракеты-носителя.

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