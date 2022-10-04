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В Минобороны рассказали о российских экспериментах с иностранными спутниками

Максим Крюков
04:34 04.10.2022
Кроме того, специалисты Космических войск России за год зафиксировали более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.
В Минобороны рассказали о российских экспериментах с иностранными спутниками
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Космические войска РФ проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите. Об этом заявили в Минобороны России по случаю 65 годовщины входящего в состав Воздушно-космических сил рода войск.

«Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Кроме того, в Министерстве обороны отметили, что в течение года дежурные средства отечественной системы предупреждения о ракетном нападении, а также специализированные средства систем контроля космического пространства и противоракетной обороны (ПРО) зафиксировали более ста пятидесяти пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения.

Напомним, сегодня Космические войска России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день, 4 октября 1957 года, в СССР было положено начало космической эры. В настоящее время специалисты решают широкий спектр задач, основными из которых являются наблюдение за обстановкой в космическом пространстве, обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждения о ракетном нападении, осуществление запусков космических аппаратов.

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