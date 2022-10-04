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В ЦВО продолжают отправку мобилизованных в пункт приема под Самарой

06:44 04.10.2022
После формирования подразделений мобилизованные граждане получат боевое оружие и приступят к боевому слаживанию.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные комиссариаты Центрального военного округа (ЦВО) продолжают отправку мобилизованных граждан в пункт приема личного состава под Самарой.

В пункте приема, развернутого на базе одной из воинских частей округа, личный состав получил зимний и летний комплект военной формы одежды, снаряжение и банковские карточки. После формирования подразделений мобилизованные граждане получат боевое оружие и приступят к боевому слаживанию.

«Чего бояться? Путь один, как говорится. Я пошел спокойно. Родственники боялись, плакали. Я им говорю, чтобы не боялись. Вернусь, не переживайте. Сейчас живем, обучаемся. Про оружие больше рассказывают, как стрелять лучше, что собой брать или не брать», - рассказал Алексей, один из мобилизованных.

Ранее были опубликованы кадры индивидуальных тренировок с гранатометчиками, стрелками, снайперами на полигоне в Ростовской области. Боевые стрельбы велись из всех видов оружия. 

В свою очередь, в Хабаровском крае танкисты восстанавливают навыки под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт. Большинство мобилизованных проходили срочную службу не меньше десяти лет назад. Поэтому в программе не только огневая подготовка, но и инженерно-техническая.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Николай Баранов.

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