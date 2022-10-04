Ан-26 ВКС РФ уклонился от столкновения с беспилотниками США в Сирии

Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция продолжает выполнять незаконные полеты БПЛА в ударном снаряжении в небе над Сирией, заявил генерал-майор Олег Егоров.

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Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России вынужден был отклоняться от столкновения с двумя американскими беспилотниками в воздушном пространстве Сирии. Об этом журналистам заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

Инцидент произошел 3 октября в 7.25 мск на севере страны, уточнил он.

«Самолет Ан-26 военно-транспортной авиации ВКС России, выполнявший рейс в интересах снабжения подразделений российской группировки, был вынужден уклоняться от столкновения с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 и MQ-1, следовавшими по маршруту его движения на севере Сирии», - сказал Егоров.

По его словам, так называемая «международная антитеррористическая коалиция», возглавляемая США, продолжает выполнять незаконные полеты беспилотных летательных аппаратов в ударном снаряжении в небе над Сирией. Генерал-майор добавил, что произошедшее стало не первым случаем нарушения американскими военными положений Меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе операций в САР от 20 октября 2015 года.

Ранее Егоров рассказал о попытке прорыва вооруженных боевиков группировки «Магавир-ас-Саура» на территорию, подконтрольную правительству САР, из контролируемого возглавляемой США коалицией района Эт-Танф. Он подчеркнул, что происшествие продемонстрировано неспособность Соединенных Штатов и их союзников обеспечить контроль над районом.