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На южнокорейской авиабазе недалеко от КНДР произошел мощный взрыв

Сергей Лебедев
21:24 04.10.2022
По предварительной информации, во время тренировки произошел несчастный случай.
© Видео: AZmilitary1, Twitter © Фото: AZmilitary1, Twitter
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Во вторник произошли множественные взрывы и возгорание на территории южнокорейской авиационной базы, которая ближе других расположена к демилитаризованной зоне. На ней базируется 18-й истребительный авиаполк.

По сообщению местных средств массовой информации, жители видели запуски ракет. По предварительной версии, во время тренировки произошел несчастный случай.

Напомним, сегодня Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Снаряд преодолел 4600 километров, что делает пуск самым длительным за всю историю.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запущенная ракета достигла скорости в 17 Махов. Это в 17 раз превышает скорость звука. 

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