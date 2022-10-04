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В Саратове загорелось общежитие медицинского университета

Анна Касаткина
20:57 04.10.2022
В результате происшествия есть пострадавшие, на месте работают бригады скорой помощи.
© Видео: Так и живем. Саратов VK © Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Саратове загорелось общежитие медицинского университета, в результате происшествия есть пострадавшие. По данным областного главка МЧС, пожар произошел на третьем этаже здания.

Сообщение о пожаре на 2-й Садовой улице поступило в 20.54 (19.54 мск), произошло возгорание в пятиэтажном здании общежития Саратовского государственного медуниверситета. В здании провели эвакуацию, на данный момент возгорание на площади 15 квадратных метров ликвидировали.

Как сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Олег Костин, в результате происшествия есть пострадавшие, на месте работают бригады скорой помощи.

Ранее на северо-востоке Москвы загорелся хостел, часть людей оказалась заблокирована огнем внутри здания.

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