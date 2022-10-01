В стране и мире На северо-востоке Москвы загорелся хостел, часть людей заблокирована внутри Игнат Далакян На данный момент, как сообщили «Звезде» в экстренных службах, открытое горение ликвидировано. © Фото: mchs.gov.ru Читайте нас на:

На северо-востоке Москвы загорелся хостел, часть людей была заблокирована внутри, как сообщили ТАСС экстренные службы. Возгорание произошло на Ярославской улице, 10 корп. 5. Сообщалось, что с четвертого этажа был виден густой черный дым. На данный момент, как сообщили «Звезде» в экстренных службах, открытое горение ликвидировано. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика