На северо-востоке Москвы загорелся хостел, часть людей заблокирована внутри
На данный момент, как сообщили «Звезде» в экстренных службах, открытое горение ликвидировано.
© Фото: mchs.gov.ru
На северо-востоке Москвы загорелся хостел, часть людей была заблокирована внутри, как сообщили ТАСС экстренные службы.
Возгорание произошло на Ярославской улице, 10 корп. 5. Сообщалось, что с четвертого этажа был виден густой черный дым.
На данный момент, как сообщили «Звезде» в экстренных службах, открытое горение ликвидировано.