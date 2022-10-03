Тульский губернатор Дюмин проверил подготовку мобилизованных граждан

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В понедельник губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил 51-й полк 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Там сейчас проходят подготовку мобилизованные жители региона. В ходе визита чиновник осмотрел экипировку бойцов, условия проживания и подготовки. Он отметил, что сейчас главной задачей является забота о призванных гражданах.

«Наша главная задача - позаботиться о наших парнях во всех аспектах. Это и условия проживания, и боевое слаживание, и экипировка. Такую работу мы проводим совместно с Министерством обороны», - заявил Алексей Дюмин.

Командир дивизии Алексей Быков доложил губернатору, что бойцы обеспечены трехразовым питанием, а на территории спортивного городка проходят занятия по тактической медицине и огневой подготовке. Мобилизованные размещены в казармах и обеспечены всеми видами довольствия, как и военнослужащие по контракту. Им разъяснены, какие социальные льготы и гарантии, денежное довольствие и дополнительные выплаты им положены. Алексей Быков поблагодарил главу региона за помощь в доукомплектовании обмундирования, а также в привлечении инструкторов ССО, ФСБ, МВД и Росгвардии к подготовке военнослужащих.

В свою очередь, Алексей Дюмин выразил благодарность мобилизованным за верность долгу и Родине. Кроме того, он посетил полигон и проверил, как проходит боевое слаживание.

«Дорог каждый час занятий. Это не только эффективное выполнение задач, но и спасенные жизни - свои и боевых товарищей. Если чего-то не хватает, говорите сразу - доукомплектуем. Поддержка будет», - сказал губернатор.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.