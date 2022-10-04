Калининград выделит 250 млн рублей на закупку экипировки для участников СВО

Власти закупят технику, оборудование и обмундирование для военнослужащих Балтфлота и мобилизованных граждан.

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Калининградская область выделит 250 миллионов рублей на закупку техники, оборудования и обмундирования для военнослужащих Балтийского флота и мобилизованных в для участия в специальной военной операции граждан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Принял решение выделить 250 миллионов рублей на дополнительные закупки техники, оборудования и обмундирования для служащих Балтфлота, которые уже участвуют в СВО, и мобилизованных жителей Калининградской области», - написал глава региона.

По словам Алиханова, с 24 февраля он неоднократно встречался с участниками спецоперации, чтобы узнать о их нуждах. В результате по линии благотворительных фондов было закуплено и доставлено оборудования, техники и расходных материалов на сотни миллионов рублей, уточнил губернатор.

«Указ президента теперь дает возможность закупать такого рода снаряжение и за счет регионального бюджета. Активно начали эту работу», - добавил Алиханов.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация в связи с необходимостью контроля линии соприкосновения длиной в тысячу километров и освобожденных территорий. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны порядка 300 тысяч резервистов, что составляет 1% от общего мобилизационного ресурса России.

Ранее правительство РФ в связи с частичной мобилизацией разрешило регионам закупать для военных товары двойного назначения.