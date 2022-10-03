Кабмин РФ разрешил регионам закупать для военных товары двойного назначения

Закупка снаряжения и оборудования будет проводиться по заявкам Министерства обороны России.

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Правительство России разрешило регионам закупать для военных товары двойного назначения, в том числе беспилотники, в связи с частичной мобилизацией. Об этом говорится в утвержденном премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлении.

Согласно документу, региональные и местные власти, бюджетные учреждения и унитарные предприятия смогут закупать беспилотники и средства их обнаружения, средства радиосвязи, электроники, приборы ночного видения, тепловизионные бинокли и прицелы и другие товары, сообщает ТАСС.

Уточняется, что закупка выполняется на основании заявок, направленных уполномоченными Министерством обороны России центральными органами военного управления, органам управления военных округов (Северного флота), территориальными органами, включая военные комиссариаты. Разрешается, в частности, приобретать иностранные промышленные товары, отмечается в документе.

В России 21 сентября объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планировалось призвать порядка 300 тысяч резервистов, в первую очередь тех, кто имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.