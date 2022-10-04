США провели учения с Японией и Южной Кореей в ответ на запуск ракеты КНДР

Маневры проводились американскими военными в двустороннем формате в Желтом и Японском морях, сообщили в Пентагоне.

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США совместно с Южной Кореей и Японией провели военные учения в ответ на запуск КНДР баллистической ракеты над территорией Японии. Об этом сообщает Индо-Тихоокеанское командование Пентагона.

Маневры проводились американскими военными в двустороннем формате в Желтом и Японском морях. В учениях с Японией задействовали истребительную авиацию, также как и в маневрах с Южной Кореей - она отработала применение высокоточных бомб, уточняет РИА Новости.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, истребитель F-15K выпустил на полигоне на острове в Желтом море две высокоточные бомбы JADAM. Всего в маневрах приняли участие по четыре истребителя F-15K и F-16.

Северная Корея утром 4 октября запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане. Снаряд преодолел 4600 километров, что делает пуск самым длительным за всю историю. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запущенная ракета достигла скорости в 17 Махов, что в 17 раз превышает скорость звука.