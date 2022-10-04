В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Основатель Pink Floyd обвинил США в убийствах и вмешательствах в выборы

Сергей Лебедев
19:13 04.10.2022
Также он раскритиковал западные СМИ за публикации о том, что российские военные якобы совершают преступления на Украине.
Основатель Pink Floyd обвинил США в убийствах и вмешательствах в выборы
© Фото: Angel Marchini, KeystonePressAgency, globallookpress
Читайте нас на:

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил США в совершении убийств, вмешательствах в выборы и пропаганде. Также он выразил недовольство безосновательными обвинениями в адрес России.

«Мы злее всех как минимум в десять раз. Мы убиваем больше людей. Мы чаще вмешиваемся в выборы. Мы, американская империя, делаем всю эту дрянь», — сказал музыкант в интервью изданию Rolling Stone.

Кроме того, Уотерс раскритиковал пропагандистские западные СМИ за публикации о том, что российские военные якобы совершают преступления на Украине. По его мнению, Россия многие годы пыталась избежать конфликта при помощи дипломатии.

Напомним, недавно основатель Pink Floyd возмутился политикой США на Украине. Музыкант заявил, что Штатам нужно призвать Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой, и что затягивание конфликта делает президент США Джо Байдена «военным преступником»

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:06 Армия
ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
17:57 В стране и мире
Вблизи месторождений газа в Северном море заметили неизвестные беспилотники
17:42 В стране и мире
МИД РФ: Россия полностью привержена заявлению о недопустимости развязывания ядерной войны
16:45 В стране и мире
«Газпром» предупредил о прекращении поставок газа Молдавии из-за неуплаты
15:20 Армия
Видео
МО РФ: на Краснолиманском направлении огневым поражением уничтожено более 120 националистов
Популярное
Видео
Шойгу: срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в ходе осеннего призыва будут служить не в зоне СВО
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.