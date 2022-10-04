Основатель Pink Floyd обвинил США в убийствах и вмешательствах в выборы

Также он раскритиковал западные СМИ за публикации о том, что российские военные якобы совершают преступления на Украине.

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Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил США в совершении убийств, вмешательствах в выборы и пропаганде. Также он выразил недовольство безосновательными обвинениями в адрес России.

«Мы злее всех как минимум в десять раз. Мы убиваем больше людей. Мы чаще вмешиваемся в выборы. Мы, американская империя, делаем всю эту дрянь», — сказал музыкант в интервью изданию Rolling Stone.

Кроме того, Уотерс раскритиковал пропагандистские западные СМИ за публикации о том, что российские военные якобы совершают преступления на Украине. По его мнению, Россия многие годы пыталась избежать конфликта при помощи дипломатии.

Напомним, недавно основатель Pink Floyd возмутился политикой США на Украине. Музыкант заявил, что Штатам нужно призвать Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой, и что затягивание конфликта делает президент США Джо Байдена «военным преступником».