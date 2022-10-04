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В смерти Бориса Моисеева не нашли признаков криминала

Сергей Лебедев
18:22 04.10.2022
Сейчас по факту смерти артиста проводится проверка.
В смерти Бориса Моисеева не нашли признаков криминала
© Фото: Alexander Keltik, RussianLook, globallookpress
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Следствие не установило криминальных причин смерти певца Бориса Моисеева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«По факту смерти Бориса Моисеева проводится проверка. Криминальных причин смерти не установлено. Речь идет о стандартной проверке», - сказал собеседник агентства.

Ранее появилась информация о том, что Следственный комитет России проверяет, могли ли убить артиста. Mash утверждал, что накануне следователи начали проверку обстоятельств гибели Бориса Моисеева по статьям 105 («Убийство») и 111 ч. 4 («Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть»).

Напомним, певец скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. Его арт-директор сообщил, что это произошло в 14 часов. Похоронили Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище в Москве. На траурной церемонии присутствовало множество публичных персон.

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