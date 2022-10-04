Mash: СК РФ проверяет, могли ли Бориса Моисеева убить

Окончательно причина смерти артиста будет известна по результатам экспертизы.

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Следственный комитет России проверяет, могли ли убить известного певца Бориса Моисеева, пишет Mash. Утверждается, что накануне следователи начали проверку обстоятельств гибели артиста по статьям 105 («Убийство») и 111 ч. 4 («Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть»).

При этом первоначально не было обнаружено видимых следов телесных повреждений. Окончательно причина смерти Бориса Моисеева будет известна по результатам экспертизы.

Напомним, певец скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. Его арт-директор сообщил, что это произошло в 14 часов.

Похоронили Бориса Моисеева на Троекуровском кладбище в Москве. На траурной церемонии присутствовало множество публичных персон.