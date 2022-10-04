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Росгвардия предотвратила теракт у детской площадки в Мелитополе

Андрей Аркадьев
17:14 04.10.2022
Граната оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем.
Росгвардия предотвратила теракт у детской площадки в Мелитополе
© Фото: РИА Новости
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Росгвардейцы обнаружили гранату у детской площадки города Мелитополь, сообщает пресс-служба ведомства.

Боеприпас находился во дворе дома 139 на улице Александра Невского. Ручная оборонительная граната оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем, что говорит о том, что злоумышленники заложили ее с целью совершить теракт.

В пресс-службе добавили, что радиус разлета убойных осколков составляет 150 метров. Специалисты обезвредили гранату.

Ранее сообщалось о взрыве в одном из жилых районов города Мариуполя.

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