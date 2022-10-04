Росгвардия предотвратила теракт у детской площадки в Мелитополе
Граната оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем.
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Росгвардейцы обнаружили гранату у детской площадки города Мелитополь, сообщает пресс-служба ведомства.
Боеприпас находился во дворе дома 139 на улице Александра Невского. Ручная оборонительная граната оснащена самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем, что говорит о том, что злоумышленники заложили ее с целью совершить теракт.
В пресс-службе добавили, что радиус разлета убойных осколков составляет 150 метров. Специалисты обезвредили гранату.
Ранее сообщалось о взрыве в одном из жилых районов города Мариуполя.