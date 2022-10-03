В Мариуполе сообщили о взрыве в одном из жилых районов города

© Видео: Типичный Донецк, Telegram © Фото: Типичный Донецк, Telegram

В одном из жилых районов Мариуполя произошел взрыв. Видеозапись с места событий публикует Тelegram-канал «Типичный Донецк».

На кадрах видны черные клубы дыма, поднимающиеся в небо над одним из многоэтажных домов. Причины ЧП уточняются.

По словам главы администрации Константина Иващенко, взрыв произошел во время уборки мусора. Данных о пострадавших нет, в доме никто не живет.

Как утверждает Иващенко, накануне во время аналогичных работ также произошел взрыв, в результате которого была повреждена спецтехника.