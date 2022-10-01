В стране и мире «Газпром»: Италия осталась без газа из-за австрийского регулятора Ирина Елагина Италия столкнулась с проблемами в получении российского газа из-за Австрии. © Фото: Uwe Lein, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Компания «Газпром» заявила о невозможности поставок газа в Италию из-за отказа Австрии подтвердить транспортировку заявленного объема энергоносителя. «Транспортировка российского газа по контрактам ООО "Газпром экспорт" через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», – сообщил Telegram-канал компании. Отказ австрийских партнеров продиктован регулятивными изменениями в стране. «Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября. "Газпром" работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями», – подчеркнули в компании. Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила, что «Газпром» прекратил поставки газа с 1 октября в связи с «невозможностью его транспортировки» через Австрию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика