«Газпром»: Италия осталась без газа из-за австрийского регулятора
Компания «Газпром» заявила о невозможности поставок газа в Италию из-за отказа Австрии подтвердить транспортировку заявленного объема энергоносителя.
«Транспортировка российского газа по контрактам ООО "Газпром экспорт" через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», – сообщил Telegram-канал компании.
Отказ австрийских партнеров продиктован регулятивными изменениями в стране.
«Причина связана с регулятивными изменениями, произошедшими в Австрии в конце сентября. "Газпром" работает над решением проблемы совместно с итальянскими покупателями», – подчеркнули в компании.
Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила, что «Газпром» прекратил поставки газа с 1 октября в связи с «невозможностью его транспортировки» через Австрию.