Экономист Джеффри Сакс обвинил США и Польшу во взрывах на «Северных потоках»

По его словам, есть сведения о том, что над районом происшествия кружили американские военные вертолеты, которые базируются в Гданьске.

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Взрывы на «Северных потоках» могли устроить США и Польша. Такое предположение высказал экономист Джеффри Сакс. По его словам, есть сведения о том, что над районом происшествия кружили американские военные вертолеты, которые базируются в Гданьске.

«Европа переживает очень резкий экономический спад. Снижение уровня жизни усугубляется ростом цен. Но главное в том, что от перебоев с энергией европейская экономика страдает больше других. А теперь, чтобы добить ее окончательно, они разрушили «Северные потоки», — заявил Сакс агентству Bloomberg.

Экономист также отметил, что его версия произошедшего идет вразрез с «общепринятой легендой». Подобное нельзя говорить на Западе.

«Даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: «Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают», — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Генеральный прокурор России Игорь Краснов обвинил политиков и дипломатов западных стран в агрессии и цинизме. По его словам, они даже не пытались скрыть свои действия по разрушению «Северных потоков».