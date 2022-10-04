В Японии сработала экстренная система предупреждения после запуска КНДР баллистической ракеты

Жителей северных районов страны призвали эвакуироваться внутрь зданий или под землю.

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Корейская Народно-Демократичекая Республика (КНДР) запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских военнослужащих.

«Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря», - говорится в сообщении.

В результате запуска в Японии сработала экстренная система предупреждения J-Alert, которая сообщила, что траектория ракеты Северной Кореи может пролегать над северной частью островного государства. Жителей этих районов Японии призвали эвакуироваться внутрь зданий или под землю.

Ранее в Южной Корее сообщили о запуске КНДР двух баллистических ракет. По данным местного информагентства, были произведены пуски баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.