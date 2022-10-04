МО РФ: на Краснолиманском направлении огневым поражением уничтожено более 120 националистов
Более 120 националистов и 14 единиц бронетехники уничтожено в результате массированного огневого поражения на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Торское. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«На Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Торское нанесено массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины. - Прим.ред.) и двум пунктам временной дислокации националистических формирований. Уничтожено более 120 националистов и 14 единиц бронетехники», - сказал он.
На брифинге Конашенков также рассказал, что Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили штаб воздушного командования «Восток» ВСУ на юго-западной окраине Днепропетровска
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.