ВКС России поразили штаб воздушного командования «Восток» ВСУ на окраине Днепропетровска
Он располагался на юго-западе города.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress
Воздушно-космические силы России нанесли высокоточный удар по штабу Воздушного командования «Восток» ВСУ. Он располагался на юго-западной окраине Днепропетровска. Об этом во вторник на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Напомним, на днях в военном ведомстве сообщили, что ВКС РФ уничтожили более 35 сотрудников СБУ в Днепропетровске. Среди них были и иностранные советники.
Еще около 40 сотрудников украинской службы безопасности считаются пропавшими без вести.
Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов