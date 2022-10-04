ВКС России поразили штаб воздушного командования «Восток» ВСУ на окраине Днепропетровска

Он располагался на юго-западе города.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Ilya Galakhov, GlobalLookPress

Воздушно-космические силы России нанесли высокоточный удар по штабу Воздушного командования «Восток» ВСУ. Он располагался на юго-западной окраине Днепропетровска. Об этом во вторник на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Напомним, на днях в военном ведомстве сообщили, что ВКС РФ уничтожили более 35 сотрудников СБУ в Днепропетровске. Среди них были и иностранные советники.

Еще около 40 сотрудников украинской службы безопасности считаются пропавшими без вести.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов