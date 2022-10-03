Армия Марочко рассказал, как военная смекалка помогла силам ЛНР остановить прорыв ВСУ под Лисичанском При подходе к запланированному месту бойцы Народной милиции и ВС РФ открыли огонь по колонне противника. Выжившие ушли на свои исходные позиции. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал «Звезде», как удалось остановить попытку прорыва ВСУ под Лисичанском. Данную операцию он назвал блестящей. «Была применена военная смекалка. Вначале мы обнаружили, что противник формирует ударный кулак чуть выше Северска. Мы не стали уничтожать и позволили им собрать некоторые силы, чтобы они смогли выдвинуться вперед», - сказал он. Противник прошел восточнее Северска, пересек административную границу ЛНР, и, не встретив сопротивления, выдвинулся в сторону Лисичанска. «Наше командование наблюдало за действиями, а войска ждали времени "Ч"», - сказал Марочко. При подходе к запланированному месту бойцы Народной милиции и ВС РФ открыли огонь по колонне противника. Выжившие ушли на свои исходные позиции. Бойцы ЛНР до сих пор ведут подсчет уничтоженных боевиков ВСУ и их техники, планируют назвать точные цифры завтра. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика