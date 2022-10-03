Армия Армия Армия

Марочко рассказал, как военная смекалка помогла силам ЛНР остановить прорыв ВСУ под Лисичанском

17:46 03.10.2022
При подходе к запланированному месту бойцы Народной милиции и ВС РФ открыли огонь по колонне противника. Выжившие ушли на свои исходные позиции.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал «Звезде», как удалось остановить попытку прорыва ВСУ под Лисичанском. Данную операцию он назвал блестящей.

«Была применена военная смекалка. Вначале мы обнаружили, что противник формирует ударный кулак чуть выше Северска. Мы не стали уничтожать и позволили им собрать некоторые силы, чтобы они смогли выдвинуться вперед», - сказал он.

Противник прошел восточнее Северска, пересек административную границу ЛНР, и, не встретив сопротивления, выдвинулся в сторону Лисичанска.

«Наше командование наблюдало за действиями, а войска ждали времени "Ч"», - сказал Марочко.

При подходе к запланированному месту бойцы Народной милиции и ВС РФ открыли огонь по колонне противника. Выжившие ушли на свои исходные позиции. Бойцы ЛНР до сих пор ведут подсчет уничтоженных боевиков ВСУ и их техники, планируют назвать точные цифры завтра.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:46 Армия
Видео
Марочко рассказал, как военная смекалка помогла силам ЛНР остановить прорыв ВСУ под Лисичанском
17:02 В стране и мире
Десятки тысяч австрийцев подписали письмо канцлеру с требованием отменить санкции против РФ
16:48 Армия
Сальдо заявил, что батальоны ВСУ пытались прорваться на Каховскую ГЭС, их удалось разбить
16:21 В стране и мире
Береговая охрана Швеции заявила, что утечка газа на «Северном потоке - 2» возобновилась
15:23 Вопросы истории
Польша потребовала от Германии $1,3 трлн репараций
Популярное
Видео
Санду рассказала пранкерам о готовности выделить Киеву земли Молдавии
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.