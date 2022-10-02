ВКС России уничтожили свыше 35 сотрудников СБУ в Днепропетровске

Еще около сорока сотрудников числятся пропавшими без вести.

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Высокоточным ракетным ударом воздушно-космических сил РФ были уничтожены более 35 сотрудников СБУ в Днепропетровске. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«По уточненным данным в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября с.г. по зданию управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровск уничтожено более 35-ти сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников», - сказал он.

Еще около сорока сотрудников украинской службы безопасности считаются пропавшими без вести.

Также ВКС РФ уничтожили более 400 солдат ВСУ за сутки на Николаево-Криворожском направлении. Помимо этого, были уничтожены 43 танка и 89 единиц другой военной техники противника.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов