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«Работаем с нашей артиллерией»: командир роты БЛА рассказал, как передают данные «Орлан-10»

06:10 04.10.2022
Во время боевых задач расчеты «Орлан-10» постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления места дислокации украинских войск и националистических батальонов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» Западного военного округа (ЗВО) в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе боевого дежурства БЛА «Орлан-10» подразделений Западного военного округа, в том числе в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

Во время боевых задач расчеты «Орлан-10» постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления места дислокации украинских войск и националистических батальонов, которые, прикрываясь мирным населением как «живым щитом» и применяя тактику террористов по ведению боевых действий, размещают опорные пункты, огневые точки, САУ, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры.

«Если говорить про "Орлан-10", у нас есть полезная нагрузка в виде дневной камеры, есть и ночная камера. Если летать ночью, все прекрасно видно. Мы получили информацию, в каком-то квадрате вылезла диверсионно-разведывательная группа противника. Полетели туда, посмотрели, действительно, увидели передвижение личного состава, техника была легкобронированная - пикапы. Начали работать с артиллерией, и ДРГ противника отступила с большими потерями», - рассказал командир роты беспилотных летательных аппаратов Алексей.

Ранее в Сухопутных войсках рассказали, какое вооружение лучше всего показывает себя в СВО. Успешно выполнять задачи в ситуации современного боя помогает использование комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

В Сухопутных войсках используются малые и легкие разведывательные комплексы с БпЛА ближнего действия и малой дальности, а также малой и средней продолжительности полета. Среди них хорошо себя зарекомендовали «Орлан-10», «Орлан-30» и «Элерон-3».

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