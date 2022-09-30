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В Сухопутных войсках рассказали, какое вооружение лучше всего показывает себя в СВО

Алиса Краузе
02:48 30.09.2022
В Сухопутных войсках рассказали о самых эффективных вооружении и технике, которые используются в ходе спецоперации.
В Сухопутных войсках рассказали, какое вооружение лучше всего показывает себя в СВО
© Фото: Минобороны России
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Все образцы вооружения Сухопутных войск ВС РФ, ранее опробованные на деле в ходе военной операции в Сирии, сегодня успешно используются на полях спецоперации по защите Донбасса. Как заметил главком данного вида вооруженных сил генерал армии Олег Салюков, техника полностью подтверждает высокие тактико-технические характеристики, заложенные разработчиками.

«Уже не вызывает сомнения, что ракетный комплекс "Искандер-М" - по-прежнему лучший комплекс в своем классе в мире и способен применять как баллистические ракеты, так и крылатые ракеты с одной пусковой установки, не оставляя противнику никаких шансов в радиусе до 500 км», - заявил он.

Помимо прочего, этот РК скрытен, мобилен и имеет огромный модернизационный потенциал, который позволит ему обходить иностранные образцы еще много лет.

В ходе спецоперации, по словам главнокомандующего, используется почти весь основной типоряд вооружения войсковой ПВО. Самую большую результативность к настоящему моменту продемонстрировали современные зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Бук-М2 (М3)» и «Тор-М2 (М2У)».

«Результаты применения средств войсковой ПВО подтверждают, что наибольшая нагрузка по прикрытию войск в ходе операции лежит на ЗРК средней и малой дальности», - обозначил военачальник.

Эффективность в борьбе с беспилотниками и с реактивными системами залпового огня врага показывают ЗРС С-300В (В4), ЗРК «Бук-МЗ (М2)» и «Тор-М2 (М2У, М2ДТ)». В тех же случаях, когда нужно разобраться с внезапно появляющимися воздушными целями на малых и предельно малых высотах, российские бойцы обращаются к ПЗРК «Игла» и «Верба», с помощью которых ликвидирована значительная часть пилотируемой авиации ВСУ.

«Анализ системы управления войсками ПВО группировок войск, созданной на основе средств автоматизированного управления оружием «Поляна-Д4М1» и «Барнаул-Т» из состава ЕСУ ТЗ, подтвердил ее эффективность и возможность управлять силами и средствами ПВО в реальном масштабе времени», - отметил главком.

Успешно выполнять задачи в ситуации современного боя помогает использование комплексов с беспилотными летательными аппаратами. В Сухопутных войсках используются малые и легкие разведывательные комплексы с БпЛА ближнего действия и малой дальности, а также малой и средней продолжительности полета. Среди них хорошо себя зарекомендовали «Орлан-10», «Орлан-30» и «Элерон-3».

Высокой эффективностью, по словам Салюкова, отличились и образцы бронетанкового вооружения.

«Впервые в боевых условиях применяются танки Т-90М "Прорыв-3", в которых имеется панорамный прицел командира, что позволяет командиру оценивать обстановку на поле боя на одном уровне с наводчиком-оператором. При этом данный прицел совмещен с дистанционной пулеметной установкой, что дает возможность командиру вести стрельбу со своего рабочего места по живой силе противника как с места, так и в движении независимо от работы наводчика-оператора», - объяснил главнокомандующий Сухопутных войск.

Кроме того, в ходе СВО успешно применяются боевые машины поддержки танков (БМПТ), обладающие равным с танками уровнем защищенности и подвижности и мощным многофункциональным вооружением, включающим две спаренные 30-мм автоматические пушки, противотанковый комплекс с четырьмя сверхзвуковыми ракетами «Атака» и два автоматических гранатомета.

«Кроме того, высокую эффективность в боевых условиях показывают защищенные автомобили "Тайфун-К" и созданные на их шасси образцы вооружения и военной техники. К примеру, применение в ходе специальной военной операции защищенных санитарных автомобилей "Линза", которые предназначены для эвакуации раненых с поля боя в условиях огневого воздействия противника, позволило спасти большое количество солдат и офицеров», - цитирует главнокомандующего издание «Красная звезда».

И, конечно же, верную службу бойцам на передовой служат комплекты боевой экипировки «Ратник» нового поколения, позволяющие Сухопутным войскам сохранять жизнь и здоровье личного состава. Данная экипировка по общим показателям не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по степени защищенности - намного превосходит их, закрывая в 1,3 раза большую площадь жизненно важных органов при в 1,25 раза меньшей массе.

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