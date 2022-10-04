Путин может подписать законы о присоединении новых субъектов уже сегодня

Никаких новых выступлений главы государства по этому поводу не планируется, уточнили в Кремле.

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Президент России Владимир Путин может подписать законы о присоединении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей уже сегодня. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Такой шанс есть. Вот-вот поступят, собственно, скорее всего сегодня они будут подписаны. Выступление президента было днем ранее. Мы все его смотрели, слушали, очень важное, эпохальное выступление. Сегодня никаких других выступлений не планируется», - уточнил Песков.

Сегодня днем Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Напомним, 27 сентября власти республик Донбасса, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий. Подписи под документами поставили президент РФ Владимир Путин и главы субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.