Шойгу: на селекторном совещании обсудят наращивание возможностей военно-транспортной авиации
© Фото: ТРК "Звезда"
На селекторном совещании Министерства обороны РФ обсудят наращивание возможностей военно-транспортной авиации, сказал глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.
«Вначале обсудим состояние парка самолетов военно-транспортной авиации, которая решает различные задачи на территории страны и за ее пределами. Сегодня заслушаем предложения Главного командования Воздушно-космических сил по поддержанию исправности авиатехники и наращиванию оперативных возможностей военно-транспортной авиации», - сказал он.
,