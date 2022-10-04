Шойгу: на селекторном совещании обсудят наращивание возможностей военно-транспортной авиации

«Вначале обсудим состояние парка самолетов военно-транспортной авиации, которая решает различные задачи на территории страны и за ее пределами. Сегодня заслушаем предложения Главного командования Воздушно-космических сил по поддержанию исправности авиатехники и наращиванию оперативных возможностей военно-транспортной авиации», - сказал он.

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