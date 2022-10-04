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Шойгу приказал в ходе частичной мобилизации не отказывать добровольцам

13:14 04.10.2022
Министр обороны поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации.
Шойгу приказал в ходе частичной мобилизации не отказывать добровольцам
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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Министр обороны Сергей Шойгу отметил большое количество добровольцев, желающих проходить службу в зоне проведения специальной военной операции. Глава оборонного ведомства призвал военкоматы не отказывать таким гражданам.

«Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению - никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», - сказал Шойгу.

Кроме того, министр обороны поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности «тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации».

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

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