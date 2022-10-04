Армия Шойгу приказал в ходе частичной мобилизации не отказывать добровольцам Министр обороны поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации. © Фото: Илья Наймушин, РИА Новости Читайте нас на: Министр обороны Сергей Шойгу отметил большое количество добровольцев, желающих проходить службу в зоне проведения специальной военной операции. Глава оборонного ведомства призвал военкоматы не отказывать таким гражданам. «Отмечу, что в ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению - никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований», - сказал Шойгу. Кроме того, министр обороны поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности «тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации». Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика