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Сенатор Бондарев рассказал о назначении прокуроров в новых регионах РФ

Ян Брацкий
11:31 04.10.2022
Ранее Совет Федерации единогласно одобрил вступление ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Все процедуры по включению народных республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России будут завершены Советом Федерации уже сегодня, 4 октября. Об этом в интервью «Звезде» рассказал сенатор Виктор Бондарев.

«Плюс ко всему сегодня назначаем пятерых прокуроров: одного военного и четырех гражданских», - отметил Бондарев.

Ранее Совет Федерации единогласно одобрил вступление новых регионов в состав России. Обращаясь по итогам голосования к жителям ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, Валентина Матвиенко поздравила их с историческим событием. По ее словам, документы уже отправлены президенту Владимиру Путину.

Напомним, 27 сентября власти республик Донбасса, а также подконтрольных российским силам Херсонской и Запорожской областей провели референдумы о присоединении к России. Уже 30 сентября в Георгиевском зале Кремля прошла церемония подписания договоров о принятии в состав РФ новых территорий.

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