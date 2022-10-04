The Independent: десять военнослужащих британской армии заподозрены в ультраправом экстремизме

© Фото: Martyn Wheatley, KeystonePressAgency, globallookpress

В Вооруженных силах Великобритании все чаще выявляют солдат с ультраправыми взглядами. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на оборонное ведомство страны. Согласно материалам ведомства, с января прошлого года по апрель года нынешнего как минимум десять военнослужащих заподозрили в ультраправом экстремизме. Между тем это ровно вдвое больше, чем годом ранее.

Данные обнародовали после того, как парламентский комитет по разведке и безопасности предупредил о «внутренней угрозе»: в докладе комитета говорится о выявлении «отдельных лиц, стремящихся вступить в вооруженные силы, и групп, стремящихся завербовать новых членов внутри вооруженных сил».

Ранее военнослужащие британской армии угодили в скандальную историю. В Министерстве обороны страны были вынуждены начать расследование в связи с произошедшим в Эстонии инцидентом, в котором участвовали пьяные бойцы королевства. После того как на агрессивное поведение солдат пожаловались пассажиры поезда, проводники сделали замечание солдатам. Однако после того, как воинственно настроенные молодые люди замечания проигнорировали, было принято решение вызвать полицию. В результате шестерых дебоширов в военной форме высадили из поезда в районе эстонско-российской границы у городе Йыгева, где передали их военной полиции НАТО.