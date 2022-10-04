Вновь украинские войска выбрали своей целью мирный центр Донецка - Ворошиловский район, в котором находятся два самых крупных торговых комплекса и рынок.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центру Донецка из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Одна из ракет упала в районе торгового центра, повредив крышу здания и несколько трамваев на улице. На дороге были обнаружены осколки от снаряда.

По разрушениям можно понять, какой силы была ударная волна. У трамваев, которые стояли на конечной остановке у торгового центра, были выбиты все окна с обеих сторон. Внутри не было людей - они успели выйти, находились только водители, которые, к счастью, не пострадали.

Вновь украинские войска выбрали своей целью мирный центр Донецка - Ворошиловский район, в котором находятся два самых крупных торговых комплекса и рынок. В момент прилета было много местных жителей, жертв, к счастью, удалось избежать.

Накануне пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила, что украинские военные начали использовать начиненные шрапнелью ракеты M30 при ударах из американских РСЗО HIMARS, подобному обстрелу подвергся город Старобельск в Луганской Народной Республике. В результате атаки повреждены ясли-сад «Незабудка», стадион «Колос» и три жилых дома.