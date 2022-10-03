ВСУ обстреляли Старобельск начиненными шрапнелью ракетами из РСЗО HIMARS

© НМ ЛНР

Он добавил, что на месте происшествия найдены фрагменты корпуса ракеты, в котором находились поражающие элементы диаметром 2 миллиметра и более 4 миллиметров.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили из РСЗО HIMARS по Дому культуры в городе Золотое-5 в ЛНР. Ракеты, выпущенные из реактивной системы, были оснащены взрывателями замедленного действия.