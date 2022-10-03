ВСУ обстреляли Старобельск начиненными шрапнелью ракетами из РСЗО HIMARS
Украинские военные начали использовать начиненные шрапнелью ракеты M30 при ударах из американских РСЗО HIMARS, подобному обстрелу подвергся город Старобельск в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.
В результате обстрела повреждены ясли-сад «Незабудка», стадион «Колос» и три жилых дома.
«Удар был нанесен ракетами типа М30, боевая часть которых начинена шрапнелью в виде шариков различного диаметра», - рассказал эксперт представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) Алексей Гетманский.
Он объяснил, что такие ракеты отличаются большей поражающей способностью.
«Ракета разрывается в небе и разлетается на определенный радиус, при этом поражая живую силу, в данном случае - мирное население города Старобельск», - отметил Гетманский.