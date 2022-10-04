Утверждается, что кампания телеканала по разубеждению в форме клеветы и оскорблений против экс-лидера США в последние месяцы усилилась.

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Экс-лидер США Дональд Трамп подал в суд на телеканал CNN за клевету. Об этом сказано в документах суда Южного округа Флориды.

«Истец, президент Дональд Дж. Трамп, давно критикует Ответчика не потому, что CNN плохо освещает новости, а потому, что CNN стремится создавать новости ("фальшивые новости", как охарактеризовал их Истец в публичных заявлениях)», - говорится в заявлении.

Также утверждается, что «кампания CNN по разубеждению в форме клеветы и оскорблений против истца в последние месяцы только усилилась, так как телеканал опасается, что истец будет баллотироваться в президенты», передает ТАСС.

«В рамках согласованных усилий по изменению политического баланса в пользу левых, CNN пытается очернить Истца серией все более скандальных, ложных и клеветнических ярлыков», - говорится в документах.

Ранее Дональд Трамп заявил, что американские демократы, включая представителей Демократической партии Соединенных Штатов, активно распространяют дезинформацию. По его словам, политики распространяют фейки и относительно России. В целом, как указал бывший государственный лидер на встрече со своими сторонниками в штате Огайо, все, что делают демократы, обрастает ложью.