Вертолеты Ка-27 обнаружили «вражескую» подлодку в Баренцевом море

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 Северного флота провели учения по поиску подводных лодок в Баренцевом море. Занятия проходили в рамках курса боевой подготовки.

Летали вертолетчики с самого утра. Смена за сменой производили посадку и новый взлет. Отрабатывали тактические приемы поиска условно вражеской субмарины, ее обнаружения и слежения за подлодкой с помощью радиолокационного и гидроакустического оборудования.

Ка-27 называют вертолетом безотказным. Он в состоянии выполнять боевые задания в любое время суток, в разных климатических условиях. На его вооружении высокоточный автопилот, который позволяет длительное время зависать над заданной точкой, что необходимо при спуске гидроакустической станции.

Прицельно-поисковая система Ка-27 обнаруживает подводную лодку, определяет ее координаты, параметры движения и дает рекомендации на применение оружия.

Несмотря на то что противолодочный вертолет Ка-27 уже давно в армейском строю - впервые в воздух поднялся в 1978 году, - он до сих пор остается одной из лучших винтовых машин в обнаружении, отслеживании и уничтожении подводных лодок. Кроме отработки учебно-боевых упражнений, в этот день морские летчики выполнили полетные задания на слетанность.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов