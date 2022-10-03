В Сочи без вести пропал музыкант Легостаев

Артист приехал на курорт для съемок клипа, его поиски ведутся уже более пяти часов.

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В Сочи пропал без вести российский музыкант Константин Легостаев. По словам его знакомого, артист решил поплавать в море, но после купания на берег так и не вернулся. О происшествии стало известно накануне.

Коллеги Легостаева обратились за помощью, на место предполагаемого ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. Поиски артиста ведутся уже более пяти часов, пишут «Известия».

На российский курорт музыкант приехал для съемок клипа. Легостаев известен, как исполнитель саундтреков к фильмам «Опережая выстрел», «Карпов», «Особо опасен» и других.