В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Сочи без вести пропал музыкант Легостаев

Ян Брацкий
07:48 03.10.2022
Артист приехал на курорт для съемок клипа, его поиски ведутся уже более пяти часов.
В Сочи без вести пропал музыкант Легостаев
© Фото: Anatoly Lomohov Russian Look Globallookpress
Читайте нас на:

В Сочи пропал без вести российский музыкант Константин Легостаев. По словам его знакомого, артист решил поплавать в море, но после купания на берег так и не вернулся. О происшествии стало известно накануне.

Коллеги Легостаева обратились за помощью, на место предполагаемого ЧП прибыли сотрудники экстренных служб. Поиски артиста ведутся уже более пяти часов, пишут «Известия».

На российский курорт музыкант приехал для съемок клипа. Легостаев известен, как исполнитель саундтреков к фильмам «Опережая выстрел», «Карпов», «Особо опасен» и других.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:19 В стране и мире
Комитет Совфеда поддержал закон о кредитных каникулах мобилизованным
07:36 Армия
Видео
В Ленобласти перед мобилизованными выступил ансамбль погранвойск ФСБ РФ
06:43 В стране и мире
Захарова: Госдеп открыто заявил о мотивах США и НАТО для уничтожения «Северных потоков»
05:55 В стране и мире
В НАТО рассказали, почему альянс отказывается помочь Зеленскому
05:35 Армия
Видео
«Сбить невозможно»: кадры боевой работы ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации
Популярное
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Видео
МО РФ: в районе Николаева поражен взвод РСЗО HIMARS
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.