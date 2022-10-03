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Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

Ян Брацкий
08:10 03.10.2022
Глава региона пообещал оказывать семьям мобилизованных граждан всестороннюю поддержку.
Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил об отставке военного комиссара региона Юрия Лайко. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

«Военный комиссар Хабаровского края Юрий Сергеевич Лайко отстранен сегодня от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент. Работаем вместе с Министерством обороны, с нашей промышленностью, с организациями, со всеми заинтересованными органами», - заявил глава региона.

За десять дней по повесткам в военные комиссариаты региона были вызваны тысячи жителей Приморья, более половины вернулись домой, уточнил губернатор. Дегтярев призвал пресекать любые факты перегибов на местах и призывать только тех, кто отвечает критериям отбора для прохождения контрактной службы. Кроме того, глава Хабаровского края распорядился создать в каждом районе центры социальной поддержки семей мобилизованных граждан.

«Есть бытовые вопросы, которые требуют решения. Параллельно для таких семей разрабатываются меры дополнительной поддержки. В некоторых муниципалитетах семьи военнослужащих освободили от оплаты за детские сады, обеспечили школьников бесплатным питанием, выплатили студентам единовременную помощь по 20 тысяч рублей», - добавил Дегтярев.

Ранее президент Владимир Путин обсудил ошибки при проведении частичной мобилизации в ходе заседания оперативного совещания с членами Совета Безопасности РФ. Президент привел несколько примеров неверных действий сотрудников призывных комиссий. Глава государства призвал не допускать ошибок впредь и отдельно попросил обратить внимание на граждан, которым полагается отсрочка.

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