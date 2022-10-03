Туристический поезд с участниками СВО отправился из Москвы на Кавказ

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Из Москвы на Кавказ отправился туристический поезд с участниками специальной военной операции, прошедшими реабилитацию после ранений. Вместе с ними в путешествие едут и их родные. За неделю они посетят пять городов. Круиз пройдет в формате «отель на колесах», когда пассажиры ночью едут, а день проводят на экскурсиях. Тур - часть проекта «Своих не бросаем». С военными и их семьями пообщался замминистра обороны Виктор Горемыкин.

«Утром будете видеть новый город. Каждое утро - новые сокровища, новые сокровища юга России. Это как отель на колесах, это очень здорово, наверное из вас еще никто не путешествовал так. Ну выезжали к месту отдыха поездом, самолетом, но вот так, наверное, все впервые», - предположил заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин.

По мнению близких военнослужащих, подобное путешествие сейчас то, что нужно. У многих за плечами длительная и тяжелая реабилитация и им просто необходим подобный отдых и хорошие впечатления.

«Мне позвонили из войсковой части супруга и предложили съездить в поездку. Я попросила: "Подождите пять минут, я спрошу разрешения у мужа". Через пять минут перезвонила и сказала, что мы едем. Это именно то, что нам сейчас нужно, потому что мой муж находился в госпитале четыре месяца и я с ним находилась четыре месяца», - призналась супруга военнослужащего Екатерина.

Поезд будет останавливаться в Ростове-на-Дону, Нальчике, Грозном, Дербенте и Кисловодске. Участников путешествия познакомят с главными достопримечательностями, покажут Эльбрус, горные пейзажи Чеченской Республики, дагестанскую цитадель Нарын-Кала. Всего запланировано два таких рейса, в поездку отправят боле 80 военнослужащих и их родных, а также семьи погибших в ходе спецоперации.