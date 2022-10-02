Армия Прошедшие реабилитацию после ранений участники СВО отправились в тур на Кавказ Алиса Краузе МО организовало железнодорожный круиз «Жемчужина Кавказа» для участников спецоперации, прошедших реабилитацию после ранений. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военнослужащие, которые прошли реабилитацию после ранений, полученных в ходе спецоперации, отправились в железнодорожный круиз «Жемчужина Кавказа» в рамках совместного проекта Минобороны РФ и ОАО «РЖД» - «Своих не бросаем». Первый железнодорожный рейс с бойцами и их семьями уже отбыл из Москвы. В целом запланировано два подобных рейса, в которых примут участие более 80 российских военных. Также в путешествие отправятся члены семей героев, пострадавших или погибших на полях СВО. Всего в проекте примут участие более 500 человек. © Минобороны России По словам заместителя Министра обороны РФ - начальника Главного военно-политического управления ВС Российской Федерации, генерал-полковника Виктора Горемыкина, подобные совместные проекты помогают военнослужащим, особенно из отдаленных гарнизонов, и членам их семей увидеть красоту нашей великой многонациональной Родины и почувствовать поддержку простых людей. «Хочется пожелать ребятам и членам их семей, отправившимся сегодня в путешествие по городам Кавказа в рамках проекта "Своих не бросаем", крепкого здоровья, скорейшего восстановления и позитивных эмоций», - указал замглавы военного ведомства. В рамках проекта «Своих не бросаем» организовано два дополнительных рейса круизного туристического поезда № 930/929 «Жемчужина Кавказа» по маршруту Москва/Ростов-на-Дону - Нальчик - Грозный - Дербент - Кисловодск - Ростов-на-Дону/Москва. © Минобороны России Первый дополнительный рейс «Жемчужина Кавказа» отправился из Москвы 1 октября. Путешествие продлится 7 дней и пройдет в формате «поезд-отель», когда гости поезда ночь едут в нем, а день посвящают экскурсиям. За неделю военнослужащие и члены их семей познакомятся с историей и культурой сразу пяти южных городов, а также увидят Эльбрус и горные пейзажи Чеченской Республики, посетят цитадель Нарын-кала в Дагестане, прогуляются по Нарзанной галерее в Кисловодске и многим другим интересным местам. В программу поездки также включено ежедневное трехразовое питание в городах остановки или в поезде в пути следования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика