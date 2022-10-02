Прошедшие реабилитацию после ранений участники СВО отправились в тур на Кавказ
МО организовало железнодорожный круиз «Жемчужина Кавказа» для участников спецоперации, прошедших реабилитацию после ранений.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военнослужащие, которые прошли реабилитацию после ранений, полученных в ходе спецоперации, отправились в железнодорожный круиз «Жемчужина Кавказа» в рамках совместного проекта Минобороны РФ и ОАО «РЖД» - «Своих не бросаем».
Первый железнодорожный рейс с бойцами и их семьями уже отбыл из Москвы. В целом запланировано два подобных рейса, в которых примут участие более 80 российских военных. Также в путешествие отправятся члены семей героев, пострадавших или погибших на полях СВО. Всего в проекте примут участие более 500 человек.