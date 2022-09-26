Вильфанд пообещал июльскую погоду на юге России

Значительных осадков в ближайшие дни в южных регионах страны также не ожидается.

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Южные регионы России в ближайшие дни ожидает возрождение лета. Температура поднимется до 25-30 градусов, море будет теплым, а небо голубым. Значительных осадков в этот период не прогнозируется.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, погоду можно назвать августовской или даже июльской. Так, в Сочи в понедельник будет 24-25, а во вторник - 26-28 градусов. В континентальных районах Краснодарского края в понедельник также будет 25 градусов, а далее вплоть до +30.

«Каждый день температура будет повышаться на 1 градус с 26 числа», - указал метеоролог в беседе с ТАСС.

Приятно находиться будет и в Крыму. Там столбики термометра будут достигать примерно 23-25 градусов. При этом на всех курортах черноморского побережья будет держаться комфортная температура воды - 22-23 градуса тепла.