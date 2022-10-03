Армия Армия Армия

На линии огня: как проходит подготовка мобилизованных на полигонах Донбасса

05:00 03.10.2022
Мероприятия проводят боевые офицеры, которые провели не один месяц в зоне спецоперации.
На линии огня: как проходит подготовка мобилизованных на полигонах Донбасса
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Донбассе на линию огня впервые вышли резервисты. Пока только в рамках так называемой учебки. Мобилизованных обучают пользоваться новыми видами оружия, теми, что еще не стояли на вооружении во время их службы в армии. Подготовку проводят боевые офицеры, которые провели не один месяц в зоне спецоперации.

Шквальный огонь из сотен АК-47. Резервисты вспоминают, что такое гривка прицельной планки и как правильно брать «ровную мушку». Патронов на подготовку не жалеют. В качестве инструкторов по стрельбе - военнослужащие воинских частей, которые уже участвовали в спецоперации и имеют боевой опыт. На полигоне в тыловом районе СВО само стрельбище работает как автомат. Отработала одна группа мобилизованных - уже подходит очередная.

В ходе подготовки мобилизованных обучают тактическим приемам современного боя с применением новейшего вооружения. Огневые упражнения выполняет расчет противотанковых ракетных комплексов «Корнет». Бойцы учатся поражать «броню» и опорные пункты. На учебной точке минометчики. И 120-милимметровые боеприпасы подносят один за одним.

Это призванные из запаса, которые только прибыли в пункт дислокации в Донбассе. Перед тем, как приступить к боевому слаживанию на полигонах, нужно экипировать и разместить. Вместе с шевронами ВС России, каждый вновь прибывший получает комплект зимней формы.

Впереди интенсивные занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке. Но, каждый, кто оказался в мобилизационном резерве, уже имел опыт воинской службы. И, как уже говорят резервисты, вверенную задачу по контролю и обороне освобожденных территорий выполнить готовы.

Ранее сообщалось, что мобилизованные к военной службе приступили к обучению на полигонах центра «Авангард» в Кубинке. Призванные на службу в ходе частичной мобилизации во время подготовки проходят полную строевую, огневую и тактическую подготовку.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Виталий Никулин, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:15 В стране и мире
В New York Times объяснили, почему НАТО не позволит Киеву вступить в альянс
01:50 В стране и мире
Bloomberg: ЕС может сделать исключение для лоцманов в новом пакете санкций против РФ
23:47 В стране и мире
СК РФ проверит данные об иностранных наемниках на Украине
00:22 В стране и мире
Сенат США выделит $350 млрд на восстановление Украины
20:36 В стране и мире
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожья
Популярное
Видео
Интенсивная подготовка: кадры тренировок мобилизованных военных в тыловых районах СВО
Видео
Ударами ВКС РФ по по пунктам временной дислокации ВСУ уничтожены две РСЗО HIMARS
Видео
МО РФ: уничтожено свыше 50-ти боевиков ВСУ в районе Купянска Харьковской области
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили, что срочники осеннего призыва к СВО привлекаться не будут
Видео
Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ
Видео
МО РФ: в районе Николаева поражен взвод РСЗО HIMARS
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.