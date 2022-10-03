На линии огня: как проходит подготовка мобилизованных на полигонах Донбасса

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В Донбассе на линию огня впервые вышли резервисты. Пока только в рамках так называемой учебки. Мобилизованных обучают пользоваться новыми видами оружия, теми, что еще не стояли на вооружении во время их службы в армии. Подготовку проводят боевые офицеры, которые провели не один месяц в зоне спецоперации.

Шквальный огонь из сотен АК-47. Резервисты вспоминают, что такое гривка прицельной планки и как правильно брать «ровную мушку». Патронов на подготовку не жалеют. В качестве инструкторов по стрельбе - военнослужащие воинских частей, которые уже участвовали в спецоперации и имеют боевой опыт. На полигоне в тыловом районе СВО само стрельбище работает как автомат. Отработала одна группа мобилизованных - уже подходит очередная.

В ходе подготовки мобилизованных обучают тактическим приемам современного боя с применением новейшего вооружения. Огневые упражнения выполняет расчет противотанковых ракетных комплексов «Корнет». Бойцы учатся поражать «броню» и опорные пункты. На учебной точке минометчики. И 120-милимметровые боеприпасы подносят один за одним.

Это призванные из запаса, которые только прибыли в пункт дислокации в Донбассе. Перед тем, как приступить к боевому слаживанию на полигонах, нужно экипировать и разместить. Вместе с шевронами ВС России, каждый вновь прибывший получает комплект зимней формы.

Впереди интенсивные занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке. Но, каждый, кто оказался в мобилизационном резерве, уже имел опыт воинской службы. И, как уже говорят резервисты, вверенную задачу по контролю и обороне освобожденных территорий выполнить готовы.

Ранее сообщалось, что мобилизованные к военной службе приступили к обучению на полигонах центра «Авангард» в Кубинке. Призванные на службу в ходе частичной мобилизации во время подготовки проходят полную строевую, огневую и тактическую подготовку.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Виталий Никулин, Николай Баранов.