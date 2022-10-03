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«Сбить невозможно»: кадры боевой работы ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации

05:35 03.10.2022
Залп ОТРК «Искандер» всегда внезапен для противника и неизменно разрушителен.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы расчетов ОТРК «Искандер» Западного военного округа (ЗВО) по объектам военной инфраструктуры украинских войск в зоне проведения специальной военной операции.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» находятся за многие километры от линии боестолкновения, однако враг постоянно чувствует угрозу, исходящую от них, а союзные войска - поддержку. Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток производить пуск. Ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство, так как боевая задача может поступить в любой момент. Залп ОТРК «Искандер» всегда внезапен для противника и неизменно разрушителен.

«Слаженность расчета помогает выполнять задачу. ВСУ даже не успеют одуматься, как уже прилетит крылатая ракета наземного базирования. Сбить ее невозможно», - рассказал начальник расчета пусковой установки ОТРК «Искандер» Артем.

Он также отметил, что ни одно средство ПВО противника не позволяет перехватить крылатую ракету наземного базирования, объяснив это тем, что никто не может предугадать ее маневр.

Ранее военнослужащие ВС РФ раскрыли особенности работы РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации. Реактивная система залпового огня способна выпустить до 16 реактивных снарядов за один залп, что гарантирует абсолютное поражение всех целей на площади 500 на 500 метров.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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