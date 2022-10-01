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«Урагану» нужен простор: военные ВС РФ раскрыли особенности работы РСЗО в спецоперации

Алексей Алексеев
Алиса Краузе
05:00 01.10.2022
РСЗО «Ураган» способна выпустить до 16 реактивных снарядов за один залп, что гарантирует абсолютное поражение всех целей на площади 500 на 500 метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Основная задача реактивной системы залпового огня «Ураган» - поражение живой силы противника. Его снаряды могут найти цель на расстоянии до 35 километров. На такой дальности полета нужно учитывать не только траекторию, но и погоду.

«Чтобы точно отработать по цели, необходимо грамотно ее обсчитать. То есть это учесть метеоданные, давление, скорость ветра и температуру воздуха. Далее это все обсчитыватся , мы координируем машину, и она выполняет свою работу», - объяснил командир отделения Михаил.

Когда на боевую машину переданы все данные,  дело за расчетом. Их задача: быстро и точно навестить, отстреляться и так же быстро сменить позицию.

«"Урагану" нужен простор, большое место, чтобы можно было перемещаться. Например, одну цель отработал, перекатился на другое место, там быстро отработал. Все зависит, конечно, в большей степени от слаженности расчетов, скорости», - обозначил командир боевой машины Василий.

Помимо живой силы, основными целями РСЗО становятся опорные пункты, различные укрытия, командные пункты, узлы связи, артиллерия и легкобронированная техника противника.

Как правило, залп - это два-три выстрела. Обычно этого бывает достаточно, но при необходимости с направляющих сойдут все 16 реактивных снарядов. Тогда они гарантированно поразят все цели на площади 500 на 500 метров.

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