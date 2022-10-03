В Милане прошел митинг в поддержку российских военнослужащих

По словам организатора мероприятия, российские военные «сражаются не только за освобождение Донбасса, но и за свободу Европы от американского рабства».

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В главном городе северной части Италии, Милане, прошел митинг, в ходе которого участники выступили против НАТО и политики Соединенных Штатов Америки, а также поддержали специальную военную операцию России по защите населения Донбасса. В акции приняли участие более одной тысячи человек.

«Именно потому, что ожидался большой приток участников, местные власти заставили нас изменить место встречи», - передает ТАСС слова организатора мероприятия, активиста и основателя политического образования «Единая Италия» Амедео Авондета.

Сообщается, что митингующие почтили минутой молчания память погибших военнослужащих ВС РФ, которые, как отметил Авондет, «сражаются не только за освобождение Донбасса, но и за свободу Европы от американского рабства». Также в честь павших российских бойцов были зажжены свечи.

Ранее в Москве на Манежной площади прошел митинг в поддержку референдумов о присоединении к России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Мероприятие состоялось под лозунгом «Своих не бросаем» и длилось около двух часов.