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Под руководством опытных инструкторов: как в Хабаровском крае тренируются мобилизованные

05:40 03.10.2022
Тренировки проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Хабаровском крае продолжаются практические занятия по огневой подготовке мобилизованных военнослужащих запаса. Под руководством опытных инструкторов, имеющих за плечами опыт боевых действий в современных вооруженных конфликтах, призванные из запаса жители региона выполняют боевые стрельбы из автомата АК-74М, гранатомета РПГ-7, пулемета ПКМ, а также из штатного вооружения танков Т-80.

Огонь ведется по мишеням, которые имитируют живую силу и бронетехнику условного врага. Тренировки проходят с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время суток.

После завершения подготовки подразделения, которые были укомплектованы отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.

Ранее Минобороны России показало, как в Ленинградской области на полигоне Сертолово Западного военного округа (ЗВО) в мотострелковых и танковых подразделениях, укомплектованных гражданами, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, проходят занятия по вождению танков и автомобильной техники, а также огневой подготовке.

Военнослужащие выполнили учебные стрельбы по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника на расстояниях от 300 до 900 метров. Мобилизованные использовали все штатное вооружение, включая автоматы АК-74М, АКС-74, АК-12, и 7,62-мм пулеметы ПКП.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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