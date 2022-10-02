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Вождение танков и стрельба: как в Ленобласти проходят занятия у мобилизованных бойцов

21:44 02.10.2022
Мобилизованные в ходе обучения использовали все штатное вооружение, включая автоматы АК-74М, АКС-74, АК-12, и 7,62-мм пулеметы ПКПМ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Ленинградской области на полигоне Сертолово Западного военного округа (ЗВО) в мотострелковых и танковых подразделениях, укомплектованных гражданами, призванными из запаса в рамках частичной мобилизации, проходят занятия по вождению танков и автомобильной техники, а также огневой подготовке.

Военнослужащими выполнили учебные стрельбы по подвижным и статичным мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника на расстояниях от 300 до 900 метров. Мобилизованные использовали все штатное вооружение, включая автоматы АК-74М, АКС-74, АК-12, и 7,62-мм пулеметы ПКПМ.

В ходе мероприятия особое внимание уделялось вопросам индивидуальной подготовке каждого военнослужащего, совершенствованию навыков применения вооружения, технических и специальных средств связи и разведки.

«На гражданке работал водителем. Родина позвала, не было ни капли сомнений, пошел служить, защищать. Техника хорошая, новая. Родные с пониманием отнеслись», - сказал водитель сержант Александр Васютин.

Ранее призванный на военную службу боец из Ленинградской области рассказывал, как его мобилизовали. Молодой резервист считает своим долгом отправиться на поля специальной военной операции на Украине.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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