В Бразилии объявили промежуточные результаты выборов президента

По последним данным, Лула да Силва побеждает в первом туре выборов.

© Фото: IMAGO Yuri Murakami Globallookpress

Лула да Силва обогнал Жаира Болсонару и лидирует на выборах президента Бразилии после обработки более 90% протоколов.

Согласно последней информации, Силва набирает 47,12% голосов, в то время как доля сторонников Болсонару сократилась до 44,32%. Таким образом, Лула да Силва побеждает в первом туре президентских выборов.

При этом ранее сообщалось, что действующий президент страны Болсонару набирает на выборах 48,21% голосов. Такие данные обнародовали после подсчета более 12% бюллетеней. Уточнялось, что его основного соперника Луиса Инасиу Лулу да Силву поддержали 43,04% проголосовавших.

Подчеркивалось, что для победы в первом туре претенденту на пост президента Бразилии необходимо набрать свыше 50%. Второй тур выборов намечен на 30 октября.

Ранее Жаир Болсонару заявил, что российская спецоперация стала ответом на угрозу со стороны НАТО и альянс мог предотвратить случившееся. Бразильский лидер сравнил сложившуюся ситуацию с Карибским кризисом 1962 года, когда СССР разместил на Кубе свои ракеты, а США пригрозили ответными действиями.