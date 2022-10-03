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Очевидцы рассказали подробности расстрела ВСУ мирной колонны в Запорожье

Виктория Ивашечкина
03:51 03.10.2022
По словам очевидцев трагедии, за день до обстрела, 29 сентября, жители организовали митинг с требованием выехать из области.
Очевидцы рассказали подробности расстрела ВСУ мирной колонны в Запорожье
© Фото: РИА Новости
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ВСУ расстреляли мирную колонну в Запорожской области, чтобы помешать людям выехать на освобожденные территории и принять участие в референдуме.

«Там были люди вроде бы из нашего района, так вот, они должны были уже давным-давно выехать к нам, на Мелитополь. Люди начали уже бунтовать, что их не выпускают», - рассказали очевидцы трагедии, передает РИА Новости.

Они также подчеркнули, что сначала приехали военнослужащие, чтобы успокоить людей, но попытка оказалась тщетной. Далее, как утверждается, приехали представители СБУ, «но у них тоже ничего не вышло».

«И, когда они уходили, сказали людям: "Ну, хорошо, уедете вы завтра". Далеко и уехали. На утро, по-моему, прилетело от украинских боевиков, там девушка еще с грудным ребенком погибла», - отмечают очевидцы.

По словам еще другого очевидца трагедии, за день до обстрела, 29 сентября, жители организовали митинг с требованием выехать из Запорожской области.

Также очевидцы утверждают, что утром, 3 октября, украинская администрация в подконтрольной ей части Запорожской области хочет собрать по спискам всех выживших из числа тех, кто был в колонне, ехавшей на освобожденные территории.

Накануне сообщалось, что в ДНР за сутки в результате обстрелов украинскими военными погибли семь мирных жителей и десять человек пострадали.

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