За сутки из-за обстрелов ВСУ в ДНР погибли семь человек

Еще десять человек получили ранения, все жертвы обстрелов были мирными жителями.

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За последние сутки в ДНР в результате обстрелов украинскими военными погибли семь мирных жителей и десять человек пострадали. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«За минувшие сутки, с 08:00 1 октября до 08:00 2 октября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 7 человек и еще 10 мирных жителей получили ранения», - говорится в сообщении Штаба в Telegram-канале.

Вчера, 1 октября, украинские боевики пять раз за два часа обстреляли несколько районов в Донецке. Было выпущено 17 снарядов.