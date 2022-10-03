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В парке «Патриот» прошли торжественные мероприятия в честь Дня Сухопутных войск

Максим Крюков
02:12 03.10.2022
Ранее военнослужащих с Днем Сухопутных войск поздравил президент Владимир Путин.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В подмосковном парке «Патриот» прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Сухопутных войск ВС РФ. Сначала состоялась церемония возложения цветов к памятнику Матерям Победителей, в которой также приняли участие Главное командование и ветераны Сухопутных войск.

Затем в Главном Храме Вооруженных сил РФ прошел праздничный молебен, после чего гостей ждали показательное выступление военного оркестра 154 отдельного комендантского Преображенского полка и концерт патриотической песни.

Кроме того, участники торжества посетили музейный комплекс «Дорога Памяти», а также наблюдали военно-историческую реконструкцию в музее под открытым небом «Поле Победы».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск и отметил их ключевую роль в обороне страны. Глава государства подчеркнул, что патриотизм и верность многие военнослужащие доказали в ходе специальной военной операции. Он также отметил ветеранов, которые уже показали свое мужество, сражаясь за свободу и независимость Родины.

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