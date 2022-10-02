Times: между королем Карлом III и Лиз Трасс возникли разногласия из-за саммита ООН

Отмечено, что маловероятно, что сама Трасс отправится на конференцию в египетский Шарм аш-Шейх.

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Британская пресса сообщила о неких разногласиях между королем Великобритании Карлом III и его премьер-министром Лиз Трасс.

В частности, монарх, будучи «страстным защитником окружающей среды», намеревался посетить саммит ООН по изменению климата COP27 и выступить там с речью. Однако, как сообщает Times, он посоветовался с чиновниками и решил этого не делать.

«Король, страстный экоактивист, забросил свои планы посетить в следующем месяце саммит ООН по изменению климата COP27 после того, как Лиз Трасс сказала ему оставаться дома. Он был приглашен выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте», - сообщает британская газета.

Она возражала против планов короля во время личной аудиенции в Букингемском дворце. Также приводится мнение: маловероятно, что сама Трасс отправится на конференцию в египетский Шарм аш-Шейх.

Накануне на действующего британского премьера в комментариях набросились жители Соединенного Королевства. С возгласами «С нас хватит!» они возмутились словами Трасс в адрес президента России и ее желанием отомстить новыми санкциями ему и стране за референдумы.